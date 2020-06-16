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بشير عبد الفتاح: قد نتفاجأ بحرب أهلية في تركيا نتيجة تردي الأوضاع ..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:01 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال بشير عبد الفتاح، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أوضاع تركيا الاقتصادية صعبة للغاية، وفي حالة انهيار مستمر، والأوضاع متردية بالداخل التركي.

وأضاف  بشير عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  الداخل التركي مقبل على مخرج سياسي في انتخابات تطيح أردوغان وحزبه جانبا، أو نفاجأ بحالة انفجار داخلي بحرب أهلية لأن الوضع في تركيا ملتهب وقابل للانفجار.

وتابع بشير عبد الفتاح، "العالم منقسم أمام بلطجة أردوغان في ليبيا وفق مصالح كل دولة".

وأكد بشير عبد الفتاح "أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين وتصدير العناصر الإرهابية والمرتزقة من داعش والميليشيات إلى أوروبا لتهديد  أمنها".

ولفت بشير عبد الفتاح إلى أن "أردوغان يرسل مئات المقاتلين ويرسل منظومات تسليحية متطورة في ليبيا وأن الجيش التركي النظامي يشارك في العمليات العسكرية في ليبيا".

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