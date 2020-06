كريم فهمي ينشر صورة مع صديق عمره ويروي مواقف كوميدية.. شاهد

View this post on Instagram

هاني مش مجرد دكتور اسنان بثق فيه لبناتي ، هاني اخويا الكبير اللي كان بيذاكرلي في الجامعه ، من حبنا في الكوره اقنعني مره نذاكر في الاستاد و احنا بنتفرج علي ماتش مهم ، مش هتصدقوا عملت ايه في الماده ديه ..... سقط ما طبيعي لما اذاكر في الاستاد اسقط 😂