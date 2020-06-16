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فن

كريم فهمي ينشر صورة مع صديق عمره ويروي مواقف كوميدية.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:55 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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مصطفى كرم

شارك الفنان كريم فهمي جمهور عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديده له مع  بناته وطبيب الإنسان الخاص بهم.

وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: "هاني مش مجرد دكتور اسنان بثق فيه لبناتي ، هاني اخويا الكبير اللي كان بيذاكرلي في الجامعه ، من حبنا في الكوره اقنعني مره نذاكر في الاستاد و احنا بنتفرج علي ماتش مهم ، مش هتصدقوا عملت ايه في الماده ديه ..... سقط ما طبيعي لما اذاكر في الاستاد اسقط".

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.


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"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، أحمد فتحي.

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