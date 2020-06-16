AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:50 م
استعدادات مطروح للصيف
استعدادات مطروح للصيف
Advertisements
ايمن محمود


تحظى محافظة مطروح بمقومات طبيعية وسياحية  تميزها عن غيرها من محافظات مصر خاصة مع  امتدادها الساحلى الذى يصل ل460 كيلو متر من الشواطى ذات المياه اليروزية والرمال البيضاء الناعمة مما جعلها  تجذب اليها اكثر من 7 ملايين مصطاف خلال موسم الصيف .

وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطى المميزة  والتى يقبل  عليها  المصطافون لزيارتها مثل شاطئ عجيبة وروميل والغرام والابيض وكليوباترا والتى يحرص زائرو المحافظة على زيارتها.

 

 تشهد محافظة مطروح استعدادات مكثفة  لموسم الصيف خاصة مع إعلان الدولة فتح السياحة فى بداية الشهر القادم لثلاث محافظات منها مطروح.

 اقرأ أيضا:

بعد قرارات مجلس الوزراء .. شاهد استعدادات مرسي مطروح للصيف

قال وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح بان اعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الطريق الدولي بالجزيرة الوسطي مستمر يوميا وزراعة نباتات الزينة والأشجار والنخيل عن طريق إدارة التشجير بمجلس المدينة .

 وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المساحات الخضراء ومستمرون في اعمال قص وتقليم اشجار الزينة والنخيل تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء في فتح الشواطئ بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح ان جهاز النظافة يواصل أعماله اليومية في النظافة العامة ورفع القمامة بكميات تصل 450 طنا تقريبا يوميًا من القمامة والمخالفات الصلبة بنطاق ال6 أحياء بنطاق المدينة بكافة المناطق والاحياء والعزب بالعمل علي مدار الساعة وتكثيف الاعمال خلال أوقات حظر التجوال .

 

واشار انه تم المرور وتفقد الالسنة بالشواطئ للوقوف علي المعوقات التي تواجه سير العمل لسرعة الانتهاء من الالسنة في التوقيتات المحددة بالتنسيق مع حماية الشواطئ لضمان سرعة وانجاز الاعمال بالالسنة  البحرية بداية من شاطئ مطروح العام مرورا بمنتجع الهنا حتى شاطئ الليدو.

 

وأوضح رئيس المدينة بانة يتم رفع كفاءة كورنيش المدينة والشواطئ الذي يشمل دهان الارصفة والاعمدة والحمامات تحت إشراف مجلس المدينة  بالاضافة انه تم رصف الشوارع بعلم الروم والامام مالك والسواني بعد انتهاء توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.


وأكد رئيس المدينة بان تعليمات محافظ مطروح هو سرعة إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله ومشروعات الرصف بالمناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية مع تذليل كافة العقبات لضمان سرعة وانجاز الاعمال طبقا للتوقيتات المتفق عليها .


من ناحية اخرى أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف جهود المحافظة، للاستعداد لموسم الصيف السياحي،  حيث يجرى تنفيذ مشروعات وأعمال، لتطوير وتجهيزعدد من الشواطئ والطرق كذلك كما يجري إعادة تأهيل وتطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح، خاصة منطقة العوام  بالشكل اللائق حضاريا.

 

واضاف انه تم جارى  انتهاء هيئة حماية الشواطئ من أعمال ألسنة حماية الشواطئ، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ أعمال التطوير، عن طريق  الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.


وأشار أنه يتم أيضا أعمال تطوير ورصف طريق سملا - علم الروم، بالمدخل الشرقي لمدينة مرسي مطروح، الذي يمثل محور مروري بديل ييسر حركة المواصلات، ويقلل من الكثافة والازدحام المرورى ،خاصة خلال موسم الصيف.


وأوضح إلى استمرار الاستعداد لموسم الصيف تحسبا لصدور قرار مجلس الوزراء بعودة  حركة السياحة لافتا أننا مستعدون لصدور أي قرارات جديدة من الدولة.

شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رصف طرق وفتح محاور جديدة استعدادا للصيف في مطروح.. شاهد

مطروح تستعد لموسم الصيف .. شاهد تطوير الشواطئ وفتح محاور طرق جديدة

البدء في أعمال التجميل والتشجير بمدخل مطروح والطريق الدولي

استعدادا للصيف.. إنارة طريق كليوباترا حتى شاطئ الغرام ومدخل كورنيش الأبيض بمطروح..شاهد

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح

يتفقد أعمال رصف وتطوير الشوارع.. رئيس مدينة مرسي مطروح في اول جولة ميدانية ..فيديو

ترشيحاتنا

العقد اتسرق .. هيفاء وهبي تنشر تفاصيل أولى جلسات إثبات محمد وزيري الزواج منها

أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

برفقة شقيقتها سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا.. ملاكى الجميل

يحدث بسبب الإهمال.. اكتشف أعراض سرطان القولون بـ 7 علامات

شعبة الأدوية تعلن أخبارا سارة للمواطنين ..فيديو

بفستان أحمر.. جيهان خليل تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

لجنة مكافحة كورونا تعلن عن وجود سلالتين لـ كوفيد 19 بمصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال بعد سن الخمسين.. فحوصات طبية مهمة يجب إجراؤها فورا

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة