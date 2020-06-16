شاهد استعدادات مطروح المستمرة لموسم الصيف .. فيديو





تحظى محافظة مطروح بمقومات طبيعية وسياحية تميزها عن غيرها من محافظات مصر خاصة مع امتدادها الساحلى الذى يصل ل460 كيلو متر من الشواطى ذات المياه اليروزية والرمال البيضاء الناعمة مما جعلها تجذب اليها اكثر من 7 ملايين مصطاف خلال موسم الصيف .

وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطى المميزة والتى يقبل عليها المصطافون لزيارتها مثل شاطئ عجيبة وروميل والغرام والابيض وكليوباترا والتى يحرص زائرو المحافظة على زيارتها.

تشهد محافظة مطروح استعدادات مكثفة لموسم الصيف خاصة مع إعلان الدولة فتح السياحة فى بداية الشهر القادم لثلاث محافظات منها مطروح.

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قال وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح بان اعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الطريق الدولي بالجزيرة الوسطي مستمر يوميا وزراعة نباتات الزينة والأشجار والنخيل عن طريق إدارة التشجير بمجلس المدينة .

وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المساحات الخضراء ومستمرون في اعمال قص وتقليم اشجار الزينة والنخيل تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء في فتح الشواطئ بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح ان جهاز النظافة يواصل أعماله اليومية في النظافة العامة ورفع القمامة بكميات تصل 450 طنا تقريبا يوميًا من القمامة والمخالفات الصلبة بنطاق ال6 أحياء بنطاق المدينة بكافة المناطق والاحياء والعزب بالعمل علي مدار الساعة وتكثيف الاعمال خلال أوقات حظر التجوال .

واشار انه تم المرور وتفقد الالسنة بالشواطئ للوقوف علي المعوقات التي تواجه سير العمل لسرعة الانتهاء من الالسنة في التوقيتات المحددة بالتنسيق مع حماية الشواطئ لضمان سرعة وانجاز الاعمال بالالسنة البحرية بداية من شاطئ مطروح العام مرورا بمنتجع الهنا حتى شاطئ الليدو.

وأوضح رئيس المدينة بانة يتم رفع كفاءة كورنيش المدينة والشواطئ الذي يشمل دهان الارصفة والاعمدة والحمامات تحت إشراف مجلس المدينة بالاضافة انه تم رصف الشوارع بعلم الروم والامام مالك والسواني بعد انتهاء توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.





وأكد رئيس المدينة بان تعليمات محافظ مطروح هو سرعة إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله ومشروعات الرصف بالمناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية مع تذليل كافة العقبات لضمان سرعة وانجاز الاعمال طبقا للتوقيتات المتفق عليها .





من ناحية اخرى أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف جهود المحافظة، للاستعداد لموسم الصيف السياحي، حيث يجرى تنفيذ مشروعات وأعمال، لتطوير وتجهيزعدد من الشواطئ والطرق كذلك كما يجري إعادة تأهيل وتطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح، خاصة منطقة العوام بالشكل اللائق حضاريا.

واضاف انه تم جارى انتهاء هيئة حماية الشواطئ من أعمال ألسنة حماية الشواطئ، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ أعمال التطوير، عن طريق الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.





وأشار أنه يتم أيضا أعمال تطوير ورصف طريق سملا - علم الروم، بالمدخل الشرقي لمدينة مرسي مطروح، الذي يمثل محور مروري بديل ييسر حركة المواصلات، ويقلل من الكثافة والازدحام المرورى ،خاصة خلال موسم الصيف.





وأوضح إلى استمرار الاستعداد لموسم الصيف تحسبا لصدور قرار مجلس الوزراء بعودة حركة السياحة لافتا أننا مستعدون لصدور أي قرارات جديدة من الدولة.