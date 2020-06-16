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رياضة

إنذار على يد محضر من تركى آل الشيخ للأهلي لرد 228 مليون جنيه خلال أسبوع

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

فى تطور جديد لطبيعة العلاقة بين المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والنادي الأهلي، تقدم محامى الأول بإنذار على يد محضر للقلعة الحمراء ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، للمطالبة بكافة التبرعات والأموال التى دفعها تركى آل الشيخ للأهلى منذ بداية طبيعة العمل بين الطرفين.

 

وطالب تركى آل الشيخ فى الإنذار الذى تقدم به محاميه بإعادة كافة الأموال التى دفعها، إضافة إلى تاكيده أن تلك الأموال لم تصرف فى الغرض المخصص له.

 

وأوضح في المحضر أنه في حالة الالتزام برجوع المبالغ فسيتم توجيهها إلى صندوق تحيا مصر خلال أسبوع من استلام الإنذار، وإلا سيضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

وأشار الإنذار إلى أن الأهلي حصل على أموال من آل شيخ نظير تجديد عقود لاعبين وإبرام صفقات وصرف مكافآت بالدوري  وتطوير منشآت النادي ودعم حملة محمود الخطيب الانتخابية وتخطت التبرعات 228 مليون جنيه.

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