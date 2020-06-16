شفاء وخروج 20 حالة من مستشفى حميات الأقصر

أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفي حميات الأقصر ، اليوم الثلاثاء ، عن تعافى وخروج 20 مصابا بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " من المستشفي وذلك عقب تطبيق نظام العزل الجديد.
يأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد معالى وزيرة الصحة والسكان، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات.
وأكد "الرملى" أن المستشفى يقوم حاليا بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة و تقوم بصرف الادوية و بروتوكول العزل المنزلى و فى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 ايام على العلاج لا يتم عمل المسحة ، اما اذا حدث اى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة و حجز المصاب .
واضاف " الرملى " أنه قام بعمل توعية للمرضى الموجودين بالمستشفى وشرح لهم طريقة العزل المنزلى و البروتوكول المطبق حاليا من قبل وزارة الصحة .
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قام فريق التوعية والإعلام بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر تحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالاقصر ، بزيارة عدد من المحلات والمنازل فى قرية العديسات بحرى وبعض القري بمركز الطود بجنوب الأقصر .
ياتى ذلك فى اطار نشر التوعية الصحية عن فيرس كورونا المستجد وطرق الوقاية وسبل انتقال العدوي وكيفية استخدام الكمامات والكلور وكيفية غسيل الأيدي وعدم الخوف من المرض وكيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعى وكيفية التواصل مع وزارة الصحة عن طريق التواصل مع الإدارة الصحية بالطود .