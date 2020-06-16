شفاء وخروج 20 حالة من مستشفى حميات الأقصر

تطبيق نظام العزل الجديد. أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفي حميات الأقصر ، اليوم الثلاثاء ، عن تعافى وخروج 20 مصابا بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " من المستشفي وذلك عقب





يأتى ذلك فى ضو ء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد معالى وزيرة الصحة والسكان، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات.





وأكد "الرملى" أن المستشفى يقوم حاليا بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة و تقوم بصرف الادوية و بروتوكول العزل المنزلى و فى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 ايام على العلاج لا يتم عمل المسحة ، اما اذا حدث اى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة و حجز المصاب .





واضاف " الرملى " أنه قام بعمل توعية للمرضى الموجودين بالمستشفى وشرح لهم طريقة العزل المنزلى و البروتوكول المطبق حاليا من قبل وزارة الصحة .





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