لحظات مرعبة.. أشباح تمارس تمارين في صالة رياضية

تظهر لقطات غريبة لحظة ممارسة شبحين تمارين في صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق ، مما ترك ضباط الشرطة في حيرة من أمرهم.





وأظهر مقطع الفيديو ثلاثة ضباط يقفون حول قطعتين من معدات الصالة الرياضية ، والتي تبدأ فجأة في العمل من تلقاء نفسها دون وجود أشخاص آخرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أثارت تلك الدهشة أحد الضباط الذي بدأ تصوير المعدات وهي تتحرك لوحدها، وقد تم تصوير الفيديو في حديقة كانشيرام في مدينة جانسي بولاية أوتار براديش شمال الهند خلال الليل.





قام المتحدث باسم الشرطة راهول سريفاستاف بمشاركة المقطع المخيف الذي تمت مشاهدته 185 ألف مرة على تويتر، وأضاف تعليق: "شبح اللياقة الخارق؟".





بينما رأى معظمهم الجانب المضحك من الفيديو وادعى البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أنه حقيقي وأن الصالة الرياضية تخضع لسيطرة قوى خارقة، وقال أحد الأشخاص : "أنا عادة لا أؤمن بالأشباح ، لكن هذا الفيديو لحديقة في دلهي ... أخافني".





قال آخر: "صدق أو لا تصدق ، لكن الأشباح بدأوا في ممارسة التمارين الرياضية ، وقد حدث ذلك في حديقة روهيني جاباني حوالي الساعة الثانية من الليلة الماضية !!'





ومع ذلك ، لم يقتنع الجميع، فقال ممثل بوليوود فيفيك أوبروي: "هذا الفيديو ينتشر بسرعة من حديقة كانشيرام ، حيث تظهر الألات تستمر في التحرك لبعض الوقت من تلقاء نفسه إذا قمت بتشغيله،ولكن لا يمكنك القول بوجود شبح،هذه مجرد مزحة يلعبها شخص ما لجلب اسم سيئ إلى الحديقة".