التموين: الكمامة المضافة مع السلع التموينية مطابقة للمعايير وتستخدم شهرين

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن الكمامة أصبحت سلعة إستراتيجية، بعد زيادة الطلب عليها وهذا هو السبب الرئيسى لتدخل الوزارة لتوزيع الكمامة مع السلع التموينية،لافتًا إلى أن هناك 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية سيجدون الكمامة القماش متوفرة مثل باقى السلع التموينية.









وأضاف "حسام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكمامة التى سيتم توافر مع السلع التموينية ستكون مطابقة للمعايير الطبية العالمية، فضلًا عن أنها يمكن أن تستخدم لمدة تتراوح بين شهر إلى شهران بحسب الاستخدام، وتابع:"نظرًا لأن الوزارة ستشترى 40 مليون كمامة ستحصل على سعر مناسب يجعل سعرها للمواطنين اقتصادى جدًا".





ولفت مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إلى أن أكثر شئ يشغل بال وزير التموين الآن هو درجة الآمان بالكمامة التى ستطرحها الوزارة، حفاظًا على صحة المواطنين ،وتابع:"بندقق بشكل كبير فى مواصفات الكمامة بالتنسيق مع الجهات المعنية".





ولفت "حسام"، إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد، هى التى ستورد إلى الكمامات إلى وزارة التموين.



