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رياضة

برشلونة يتقدم بأقدام فاتي على ليجانيس في الدوري الإسباني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي برشلونة على ضيفه نادي ليجانيس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول كان فيه نادي ليجانيس صاحب التهديد الأكبر على مرمى الفريق الكتالوني، أبرزها للاعب جيريرو في الدقيقة الثانية عشرة، عندما تلاعب مهاجمو ليجانيس بدفاع برشلونة، قبل أن يسدد جيريرو الكرة في مرمى شتيجن حارس البارسا، قبل أن يبعدها بيكيه من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 42، عاقب أنسو فاتي لاعبو ليجانيس، بتسجيله هدف التقدم لفريقه الكتالوني بتسديدة أرضية رائعة سكنت شباك ليجانيس، منهيًا الشوط الأول بها بتقدم فريقه.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جونيور فيربو - كليمونت لينجليه - جيرارد بيكيه - سيرجيو روبيرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 61 نقطة، بينما يحتل نادي ليجانيس المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.
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