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رياضة

المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوضنا رسميًا لضم طاهر محمد طاهر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:34 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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عمرو ابوبكر
قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن النادي لم يتلق أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي من أجل شراء طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل".

وأكد محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "النادي لم يتلق مفاوضات لضم اللاعب من النادي الأهلي ومستغرب من تلك الأنباء".

وعن موافقة المقاولون بشأن بيع اللاعب، أوضح: "كل شيء بأوانه وننتظر عروضا رسمية لضم اللاعب".

وكانت انتشرت أخبار عديدة في الأيام القليلة السابقة عن توقيع طاهر محمد طاهر مع الأهلي، ورحيله عن المقاولون العرب. 
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