ميسي يقود برشلونة للفوز على ليجانيس والتربع على صدارة الدوري الإسباني

فاز نادي برشلونة على نظيره نادي ليجانيس، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الألماني.





الشوط الأول كان فيه نادي ليجانيس صاحب التهديد الأكبر على مرمى الفريق الكتالوني، أبرزها للاعب جيريرو في الدقيقة الثانية عشر، عندما تلاعب مهاجمو ليجانيس بدفاع برشلونة، قبل أن يسدد جيريرو الكرة في مرمى شتيجن حارس البارسا، قبل أن يبعدها بيكيه من على خط المرمى.





وفي الدقيقة 42، عاقب أنسو فاتي لاعبو ليجانيس، بتسجيله هدف التقدم لفريقه الكتالوني بتسديدة أرضية رائعة سكنت شباك ليجانيس، منهيًا الشوط الأول بها بتقدم فريقه.





وفي الشوط الثاني، استحوذ البارسا على الكرة، واستطاع هز شباك ليجانيس عن طريق لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 60، بعد تمريرة رائعة من زميله نيلسون سيميدو، لكن بعد العودة لتقنية الفار تم إلغاء الهدف لتواجد الأخير في موقع تسلل.





وفي الدقيقة 67، تحصل نادي برشلونة على ضربة جزاء، بعد مراوغة ليونيل ميسي لأكثر من لاعب في صفوف نادي ليجانيس، لتتم عركلته داخل منطقة الجزاء، ليتولى تنفيذها بنجاح في شباك نادي ليجانيس، معلنًا عن الهدف الثاني للبارسا، وتحقيق الـ 3 نقاط من مباراة اليوم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.