مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

تحدّث بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة تغريدة ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، بشأن إجبار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، رؤوساء 5 أندية على التصوير مع درع نادي القرن.





وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجميع يعرف أن المهندس ماجد سامي يحب الهزار، وما كتبه كان على سبيل الدعابة والسخرية".





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وتابع: "الكابتن محمود الخطيب، محترم للغاية وتناقش معنا جميعًا قبل الاجتماع في اتحاد الكرة بعد ما وجه دعوة خاصة لنا، واتفقنا على عدد من الأمور من أجل إبلاغها في اجتماعنا مع اللجنة الخماسية".



