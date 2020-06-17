AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:05 ص
الخطيب
الخطيب
Advertisements
عمرو ابوبكر
تحدّث بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، عن حقيقة تغريدة ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، بشأن إجبار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رؤوساء 5 أندية على التصوير مع درع نادي القرن.

وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجميع يعرف أن المهندس ماجد سامي يحب الهزار، وما كتبه كان على سبيل الدعابة والسخرية".

اقرأ أيضاََ:

وتابع: "الكابتن محمود الخطيب، محترم للغاية وتناقش معنا جميعًا قبل الاجتماع في اتحاد الكرة بعد ما وجه دعوة خاصة لنا، واتفقنا على عدد من الأمور من أجل إبلاغها في اجتماعنا مع اللجنة الخماسية".

وشدد: "الخطيب لن يجبر أي شخص على التصوير مع درع نادي القرن وكل هذه الأقاويل مجرد دعابة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مالك وادي دجلة يوضح تصريحاته بشأن إصابة محمود الخطيب بالكورونا

الدوري راجع .. ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بقيادة الخطيب

المقاصة يكشف مصير شكوى الخطيب ضد الزمالك وتفاصيل بند الـ 70 عاما والـ 8 سنوات

ماجد سامى للخطيب:هل فوز الأهلى بدرع نادى القرن حقيقى أم محسوبية

المقاصة : نوافق على تتويج الأهلي بالدوري.. ونرفض استكمال مسابقة الدوري

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: مصر الأقل بين دول العالم في وفيات كورونا.. وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا

قصة لا تصدق .. سيدة تحمل في أحفادها بدلا من ابنتها

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

أصحاب أمراض الأورام والقلب في المقدمة.. الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. فيديو

وفاة الإعلامية نهى العلمي

أخبار التوك شو| الصحة تكشف سبب زيادة معدلات الوفاة بفيروس كورونا.. ومحمد صلاح يوفر 15 أسطوانة أكسجين للأهالي

AdvertisementS

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

الأهلي يرد بالمستندات على محامي آل الشيخ.. ويكشف الادعاءات الباطلة.. ويغلق الملف

الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

أخبار الرياضة السعودية | مدرب النصر السابق على أعتاب العودة للدوري.. وقائد الهلال يطالب بخوض 4 مباريات ودية

المقاصة: اتحاد الكرة وافق على عودة رابطة الأندية المحترفة.. فيديو

أخبار الزمالك | 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط .. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

أخبار الرياضة| نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني.. وإصابة جديدة بكورونا في البريميرليج

تعليقا على بيان الأهلي.. تركي آل الشيخ: أثق في القضاء المصري.. ومصر وقيادتها وشعبها في قلبي

لم أتفاجأ.. أبو ريدة: قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية

رئيس نادي إنبي يكشف مفاجأة عن ترحيل موعد عودة الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب مجهول.. الباب الزجاجي لأحد البنوك يتسبب في مقتل امرأة بالهند.. فيديو

محاولة قتل عجوز تسعينية على يد سفاح في أمريكا.. فيديو

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور