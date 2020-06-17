AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«الصحة» تكشف حقيقة تبرع 200 ألف من متعافي كورونا ببلازما الدم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
نفت وزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب من المتعافين من كورونا للتبرع ببلازما الدم.

وأوضحت الوزارة، أننا تلقينا أكثر من 200 ألف طلب تسجيل للتبرع بالدم عبر حملة التبرع بالدم مع فيس بوك.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.

وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر  كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات.

ولفتت إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة  هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية  الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، ليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة.

كما أشارت إلى خروج 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد زيادة نسب الشفاء .. الصحة تدعو المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

الصحة: فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع المحافظات لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة

الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و94 وفاة

وزيرة الصحة: مصر الأقل بين دول العالم في وفيات كورونا.. وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا

الصحة: خروج 12730 من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام الشفاء

وزيرة الصحة تدعو الأطباء المتقاعدين للانضمام للمستشفيات والوحدات الصحية

ترشيحاتنا

المحافظات الأكثر إصابة بـ كورونا.. الفيوم تلحق بالقاهرة الكبرى.. ورسالة عاجلة من الصحة

التموين: الكمامة المضافة مع السلع التموينية مطابقة للمعايير وتستخدم شهرين

دخول 18 منهم إلى الخدمة من بين 21.. ربط المستشفيات الجامعية بوزارة الصحة.. تفاصيل

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و94 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة