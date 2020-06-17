السبب مجهول.. الباب الزجاجي لأحد البنوك يتسبب في مقتل امرأة بالهند.. فيديو

تسبب الباب الزجاجي لأحد البنوك في مقتل امرأة هندية، في حادثة وصفت بأنها "غريبة" وتم فتح التحقيق في وفاة المرأة التي اعتبرتها الشرطة "غير طبيعية".





ودخلت المرأة التي تدعى «بول» وتبلغ من العمر 46 عامًا إلى بنك بارودا في مدينة كوتشي بولاية كيرالا جنوب الهند حيث تعيش وتعمل هي وزوجها على إدراة محل للأجهزة الكهربائية.





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ووفقًا للمشاهد التي رصدتها الكاميرات فبمجرد أن دخلت بول إلى البنك؛ تذكرت شيئا ما، فاستدارت وخرجت مسرعة ، إلا أن الباب الزجاجي كان أول ما قابلها.





واصطدمت "بول" بالباب الزجاجي؛ مما أدى إلى تحطمه بالكامل ، فاخترقت شظايا الزجاج بطنها، مما أفقدها توازنها فسقطت على الأرض رغم وقوفها على قدميها بعد الاصطدام.





وكانت بول قد تذكرت في تلك اللحظة أنها نسيت أخذ مفاتيح سيارتها، مما دفعها للهرولة إلى خارج البنك ، لكنها لم تنبته إلى وجود الباب الزجاجي الذي أدى إلى مقتلها.





وماتت المرأة الأربعينية والأم لثلاثة أطفال ، بعد 5 دقائق فقط من وصولها إلى مستشفى قريب، وهو ما جعل الشرطة ترتاب في طريقة وفاتها التي اعتبرتها "غير طبيعية".



