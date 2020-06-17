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منوعات

محاولة قتل عجوز تسعينية على يد سفاح في أمريكا.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:28 ص
قاتل متسلسل
قاتل متسلسل
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عزة عاطف
في لحظة مؤلمة كشفت كاميرات المراقبة عن جريمة اعتداء من أحد القتلة المتسلسلين (سفاح) على امرأة عجوز  مسنة في أحد شوارع الولايات المتحدة.

ودفع السفاح، امرأة عجوز تبلغ من العمر 92 عامًا على الأرض في أثناء سيرها البطيء، فاصطدم رأسها بصنبور الإطفاء.

وكانت الضحية تمشي مستخدمة عربتها بالقرب من حديقة جراميرسي في مانهاتن، يوم الجمعة الماضي، وقد دفعت الضربة القوية المرأة العجوز إلى الانهيار على الرصيف.

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واصطدمت جمجمتها بصنبور الإطفاء المعدني عندما سقطت، فألقى المعتدي نظرة عليها من خلفه في أثناء سيره، ثم واصل في طريقه وكأنه لم يفعل شيئًا.

وقد تعرفت عليه الشرطة بأنه قاتل متسلسل يدعى "رشيد بريماج" يبلغ من العمر 31 عامًا، من برونكس، تبحث عنه الشرطة بعد 100 اعتقال مسبق، ويواجه الآن تهمة الاعتداء.

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