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منوعات

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:19 ص
إوزة
إوزة
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عزة عاطف
لأن حقوق الحيوان لا تقل أهمية عن حقوق الإنسان في بعض الدول المتقدمة، ألقت الشرطة البريطانية القبض على عجوز ستيني تسبب في مقتل إوزة صغيرة حديثة الولادة، حيث دفعها بقوة أثناء ركضه على الطريق.

انطلقت الشرطة في عملية مطاردة للقبض على عداء دفع بجعة حديثة الولادة من طريقه بوحشية، والتي ماتت لاحقًا بسبب إصابات خطيرة في الرأس.
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دفع الرجل في الستينيات من عمره الإوزة المسكينة أثناء ركضه في ريتشموند بارك جنوب غرب لندن، حاولت الإوزة الهروب بالركض إلى الماء لكن لم تكن حالتها جيدة.

عانت الإوزة من تلف في الدماغ داخل المحمية، ولكن بعد قضاء ليلتين في العناية المركزة توفت الإوزة المسكينة.


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