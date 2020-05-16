فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران





يبدو أن الطائر الصغير قد فقد أمه وظل واقفًا لمدة طويلة منتظرًا أن تجده أو أن يلحظه قلب رحيم، وبالفعل وقع في يد من أكرم مثواه، حتى رفض الطائر تركه.

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تظهر الصور صغير الإوز الطائر متعلقًا بالطفل ريكس البالغ من العمر 12 عامًا وكأنه قد حل بالنسبة إليه محل والدته، فأصبح ينتظره على باب المنزل ويهلل بمجرد رؤيته في مشهد غريب كالأفلام.





لا ينام الطائر الصغير (وينستون) إلا في حضن ريكس، ويجلس على صدره مسترخيًا في كل مرة يتلقى فيها الطفل جلسة تعليمية مباشرة مع أساتذته وزملائه على الإنترنت خلال فترة الحظر نتيجة لتفشي فيروس كورونا.





قام ريكس ببناء منزل صغير في الحديقة الطائر وينستون، حتى إذا تعلم الطيران وأراد اللحاق بأسراب الطيور من فضيلته فيصبح بإمكانه العودة من حين إلى آخر إلى منزله للقاء ريكس بانتظام، لكنهم غير متأكدين فعلا إذا كان يفضل الذهاب وفقًال مترو.







