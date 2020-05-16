AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

السبت 16/مايو/2020 - 06:23 ص
إوز
إوز
Advertisements
عزة عاطف
عثر طفل أمريكي على طائر إوز صغير يتألم من شدة الجوع على جانب الطريق بالقرب من المنزل، فقرر نقله إلى بيته
والاعتناء بالطائر المسكين لحين تعلمه الطيران.

يبدو أن الطائر الصغير قد فقد أمه وظل واقفًا لمدة طويلة منتظرًا أن تجده أو أن يلحظه قلب رحيم، وبالفعل وقع في يد من أكرم مثواه، حتى رفض الطائر تركه.
اقرأ المزيد:

تظهر الصور صغير الإوز الطائر متعلقًا بالطفل ريكس البالغ من العمر 12 عامًا وكأنه قد حل بالنسبة إليه محل والدته، فأصبح ينتظره على باب المنزل ويهلل بمجرد رؤيته في مشهد غريب كالأفلام.

لا ينام الطائر الصغير (وينستون) إلا في حضن ريكس، ويجلس على صدره مسترخيًا في كل مرة يتلقى فيها الطفل جلسة تعليمية مباشرة مع أساتذته وزملائه على الإنترنت خلال فترة الحظر نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

قام ريكس ببناء منزل صغير في الحديقة الطائر وينستون، حتى إذا تعلم الطيران وأراد اللحاق بأسراب الطيور من فضيلته فيصبح بإمكانه العودة من حين إلى آخر إلى منزله للقاء ريكس بانتظام، لكنهم غير متأكدين فعلا إذا كان يفضل الذهاب وفقًال مترو.


Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. عجوز يربي تمساحا في منزله.. يعانقه ويقبله دون خوف.. فيديو وصور

X-57 ماكسويل.. ناسا تنشر صور أول طائرة كهربائية في العالم بـ كفاءة 500 ضعف

صراع الجبابرة.. تمساح يقاوم فرس نهر بعد اصطياده غزالة صغيرة .. شاهد ماذا حدث

شاهد.. مقطع غريب لـ سيارة طائرة في الهواء تعبر الميدان وتنتهي في المقبرة

حادثة مرعبة.. تمساح يلتهم طفلا وتنقذه الأم بأعجوبة

اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء فى فلوريدا.. فيديو

ترشيحاتنا

فاروق جعفر يهاجم اتحاد الكرة: خصم نقاط مباراة الأهلي من الزمالك غير قانوني.. فيديو

النادي الأهلي: غير مشغولين بتحركات الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

أحمد عيد عن مشادته مع إدوارد أثناء تصوير فيلم "أنا مش معاهم": مش فاكر

بعد وفاته بكورونا.. ابن عم الشاب محمد نادي: جميع أفراد العائلة بخير وتم التأكد من سلامتهم

تسجيل صوتي.. أحمد فلوكس يكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتدائه على فرد أمن

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل الأمثل للترفيه.. افتتاح سينما دبي رغم تفشي كورونا | فيديو

فقد أمه.. بالصور طائر يتعلق بطفل صغير ويرفض الطيران

مكياج ملفت.. راندا البحيري تبهر متابعيها فى أحدث ظهور