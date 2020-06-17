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رياضة

عودة النشاط لها ترتيبات مختلفة.. مدرب طنطا: هدفنا عدم الهبوط من الدوري الممتاز

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أوضح أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، أنه ينتظر الاجتماع مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني  من أجل مناقشة عودة التدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري. 
 
وقال المزين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "كل 3 لاعبين كانوا بغرفة واحدة في أثناء المعسكرات الماضية، لكن الوضع سيختلف حاليا".
 
وأكمل: "الأمور واضحة بالنسبة للجميع، العودة لها ترتيبات بعد غياب 3 أشهر، كما أن فترة الاعداد قليلة جدا، وعودة النشاط تحتاج إلى موارد مادية عالية".
 
واختتم: "هدفنا البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم".

وتسبّب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .

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