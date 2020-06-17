دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

كشفت دراسة حديثة صادمة عن إمكانية تفشي فيروس كورونا المستجد بواسطة دورات المياه التي قد تكون بؤرة خصبة لانتشاره.
ويمكن انتقال فيروس كورونا بواسطة دورات المياه في عدة أشكال، إذ يمكن أن تتناثر قطرات المياه الحاملة للعدوى في المكان عند تنظيف المرحاض خلال سكب المياه على الفضلات.
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أكدت الجمعية الأمريكية للفيزياء، أن سكب الماء على الفضلات، لا يعني أنه قد تم التخلص منها بشكل تام؛ لأن جزيئاتها قد تظل في المكان.
وحذرت الدراسة من قدرة الرذاذ الحامل للفيروس على الانتشار والتطاير مسافة علو متر، مما قد يجعل مستخدمي الحمام عرضة لاستنشاقه بمجرد دخولهم إلى المكان.
وتزداد احتمالية الإصابة من دورات المياه التي تحتوي على مراحيض مشتركة مثل "الحمامات العامة" في أماكن العمل والمطاعم وغيرها.
وكشفت دراسات عديدة عن إمكانية انتقال فيروس كورونا عن طريق البول أو البراز بسبب وجود جزيئات من الفيروس في فضلات الإنسان، وهو ما استند إليه علماء الفيزياء المختصين في الدراسة فيما يعرف بـ "دينامية السوائل".