في دقائق.. خلطة تفتيح الجسم بالكامل

تحلم كل انثي بجسد ناعم وجميل وأكثر بياضا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك اتباع الوصفة السحرية التالية، التى تساعد فى تفتيح الجسم أكثر.

وكشف موقع "بولد سكاي" عن خلطة تفتيح الجسم.

خلطة زيت الزيتون والسكر:

تُساهم هذه الوصفة في تفتيح الجسم وتوحيد لونه خلال أسبوع.

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بالفيديو خلطة تفتيح الجسم

المكونات:

1/2 كوب زيت زيتون.

1/2 كوب سكر أبيض خشن.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1/2 كوب عصير ليمون.





طريقة التحضير:

اخلطي الخميرة مع السكر وعصير الليمون، وبعدها أضيفي زيت الزيتون لهم تدريجيا؛ للحصول على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة على جسمك المُبلل، ودلكي المناطق الداكنة به لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي جسمك بالماء الفاتر.

تُكرر هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوع للحصول على نتيجة أفضل.