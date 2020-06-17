بسبب التصعيد بين الكوريتين.. وزير الوحدة الجنوبي يعرض التنحي ويتحمل مسؤولية تدهور العلاقات مع كوريا الشمالية

ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الأربعاء أن وزير الوحدة في كوريا الجنوبية "كيم يون تشول"، الذي يشرف على التواصل مع كوريا الشمالية، عرض التنحي عن منصبه.





وقال "كيم يون تشول" إنه يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.





اقرأ أيضًا:

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا





وكشف وزير الوحدة ، عن معلومة مفاجئة لواقعة تفجير كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية.





وأكد "كيم يون تشول" إن التفجير تم الإعلان عنه مسبقا من قبل الشمال، وسوف تحتاج سيئول إلى مزيد من التفاصيل لتقييم الوضع".





وفجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية وذلك بعد 3 أيام من تحذير "كيم يو جونج" النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" من أن كوريا الشمالية سوف تهدم مكتب الاتصال عديم الفائدة".