تعليم الجيزة: استلمنا 13 ألف كمامة و760 ألف غطاء أحذية بلاستيك و126 ألف جوانتي لامتحانات الثانوية العامة

واصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بقيادة خالد حجازي وكيل الوزارة مدير المديرية توزيع معدات واجهزة التعقيم وادوات الحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين علي مدار ايام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية التي تنطلق يوم الأحد القادم وتستمر حتي ٢١ يوليو القادم.





وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تواصل الادارات التعليمية الليل بالنهار لتلقي وتوزيع العبوات المغلقة من الكمامات والجوانتيات و أغطية الاحذية التي سيتم توزبعها علي الطلاب والمعلمين عند دخول اللجان.





وأكد خالد حجازي أنه تم استلام عدد 13 ألف كمامة و٧٦٠ الف غطاء أحذية بلاستيك و١٢٦ الف جوانتي مساء امس من هذه الادوات وجار تسليمها الى الادارات

التعليمية بتسليمها لمديري المدارس تمهيدا لتسليمها الي رؤساء اللجان عند استلام المدراس يوم الجمعة القادم.





وأشار حجازي ان المديرية تسلمت ايضا ١٢٦ الف عبوة من الكحول والمطهرات وجارى توزيعها ايضا علي المدارس المختلفة