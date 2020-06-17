عثر بسيارته على دولارات ونصف مليون جنيه.. ضبط شخص بالنزهة يتاجر فى النقد الأجنبى

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على شخص حال قيامه بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات مالية محلية وأجنبية .





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وفى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة اشتبهوا فى سيارة يستقلها شخصان، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة، وتمكنت القوة من استيقاف السيارة وضبط قائدها (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد ") بينما لاذ الآخر بالفرار.





وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبلغ 492 ألف جنيه مصرى"خاصة بالمتهم المضبوط"و مبلغ 9400 دولار أمريكى .





وبمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لاستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار .





وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.