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حوادث

لصان مسلحان يسرقان سيارة أجرة من قائدها بالإكراه.. والشرطة تضبطهما

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
ألقى رجال أمن القاهرة القبض على لصين سرقا سيارة أجرة من قائدها بالإكراه، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول إستوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما وإستوليا منه على السيارة كرهًا عنه ، ولاذا بالفرار. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (سائق "تاكسى" ، عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان). 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة) .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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