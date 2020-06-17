بعد بريطانيا.. السعودية تضيف ديكساميثازون لـ بروتوكول علاج كورونا

نشرت الصحف السعودية اليوم الأربعاء تفاصيل بدء المملكة العربية السعودية فى اضافة دواء "ديكساميثازون" فى برتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الحكومة البريطانية، المصادقة على استخدام دواء "ديكساميثازون" لعلاج مصابي كورونا ، بدأت السعودية في استخدام العقار لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفيات المملكة، ضمن بروتوكولها العلاجي.





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وأشادت منظمة الصحة العالمية بالدواء، واصفة إياه بـ"الاختراق العلمي".





وقال المدير العام للمنظمة، "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، إنه أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممن يتنفسون بواسطة أنابيب الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.





وأضاف "هذا نبأ سار وأهنئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة، الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح".