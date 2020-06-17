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محافظات

محافظ القاهرة يفحص إجراءات استقبال مصابي كورونا بحميات العباسية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:55 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات  استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية.

وتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفى مع رفع كفاءة الطرق داخل المستشفى.
محافظ القاهرة يفحص إجراءات استقبال مصابي كورونا بحميات العباسية
محافظ القاهرة يفحص إجراءات استقبال مصابي كورونا بحميات العباسية
محافظ القاهرة يفحص إجراءات استقبال مصابي كورونا بحميات العباسية
محافظ القاهرة يفحص إجراءات استقبال مصابي كورونا بحميات العباسية
محافظ القاهرة يفحص إجراءات استقبال مصابي كورونا بحميات العباسية
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