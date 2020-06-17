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حوادث

الداخلية: تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطنى 4 دول بالخليج

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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صدى البلد
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى "المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان" طبقأ لأحكام القانون.

نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادرى برقم 951 لسنة 2020، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول الاجانب البلاد وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 فى شأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 95 المنعقد بتاريخ 10 يونيو لسنة 2020.
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