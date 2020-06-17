الداخلية: تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطنى 4 دول بالخليج

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى "المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان" طبقأ لأحكام القانون.





نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادرى برقم 951 لسنة 2020، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.



