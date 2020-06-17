رجل يتحول جنسيًا لـ نيَل لقب صاحبة أضخم شفاه .. صور

أنفقت سيدة ما يقرب من 50،000 جنيه استرليني على الجراحة التجميلية لشفتيها، لتصبح صاحبة أكبر شفاه في إنجلترا، ولكن هذا لا يكفيها فحسب بل ستستمر في الخضوع لتلك العمليات حتى تحصل على ما تريد.





فلدى "صوفيا" العديد من الإجراءات التجميلية لشفتيها وخدودها وذقنها وفكها ، بالإضافة إلى رفع الحاجب والأنف وبوتوكس، فهي تريد التحول الكامل من الرأس إلى أخمص القدم ، حتى إذا تطلب منها الأمر الذهاب إلى أبعد الحدود للحصول على المظهر الذي طالما حلمت به، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقالت"صوفيا" التي أجرت عملية تحويل جنسي:" تأنيث الوجه هو أحد إجراءاتي الكبيرة التي خططت لها، فأنا متحولة ولدي ملامح معينة على وجهي لا أحبها"، وأضافت :"على الرغم من أنني غيرت مظهري لبضع سنوات حتى الآن ، أعلم أن هذه مجرد بداية بالنسبة لي".





وأكملت :"اقوم بتحول كامل من الرأس إلى أخمص القدمين ، أريد أن أكون شديد الجمال مثل بيت بيرنز وأماندا لابور "، تجني "صوفيا" آلاف الجنيهات شهريًا من خلال أعمال غير مشروعة كمشاركة صور لنفسها عبر الإنترنت، وقد تقوم بأي شيء من اجل الحصول على أموال لإجراء عمليات التجميل.





كما تقول صوفيا إنها غارقة في الرسائل الرومانسية من المعجبين ، بما في ذلك عروض الزواج الأسبوعية تقريبًا ، وعروض العطلات المجانية ورحلات التسوق، بسبب مظهرها اللافت والجذاب.