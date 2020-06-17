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الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالشرقية وثالث بكفر الشيخ بحكم قضائي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:14 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف ، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية خدمة كل من :

1. شبل عبد العزيز جاد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية . و محمد عبد المنعم عبد العليم خضر – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية . وأحمد علي كامل عجوة – إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ . وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم . 

وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية ، ومديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك .
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