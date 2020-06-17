هيئة الدواء المصرية: وجهنا شركات الأدوية بزيادة إنتاجها من مستحضرات بروتوكول علاج كورونا.. المخزون الاستراتيجي من المواد الخام ساعد على سرعة تعافي سوق الدواء

هيئة الدواء المصرية:

= المخزون الاستراتيجي من المواد الخام ساعد على سرعة تعافي سوق الدواء

= نعمل على الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية

= اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية بما يلبى احتياجات المستشفيات والصيدليات









عقد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، اليوم، اجتماعًا مع شركات الدواء المحلية والأجنبية وكذلك شركات توزيع الدواء لمتابعة الإجراءات التنسيقية المتفق عليها لتأمين احتياجات الدولة من المستحضرات الدوائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وصرح رئيس هيئة الدواء المصرية بأنه استمرارًا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وجهت الهيئة شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية بما يلبى احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات.









كما أكد ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام وهو الأمر الذي تمت متابعته خلال الفترة السابقة وساعد على سرعة تعافي سوق الدواء وتوفير بعض المستحضرات الدوائية التي عانت من نقص نتيجة التكالب الزائد على شرائها.









وفى ختام كلمته وجه رئيس هيئة الدواء المصرية الشكر لجميع شركات الدواء على تعاونها الصادق ودعمها للدولة خلال تلك المرحلة الدقيقة مؤكدًا على ضرورة المتابعة والتنسيق المستمر لضمان تنفيذ إجراءات وقواعد توزيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا التي أقرتها الهيئة سابقًا، مشددًا على أن الهيئة انطلاقًا من دورها الرقابي ستقوم بالمتابعة اليومية مع شركات الأدوية وشركات التوزيع للتأكد من تنفيذ الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن ولضمان إتاحة وتوافر الأدوية بسوق الدواء بقطاعيه العام والخاص.









فيما صرح اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد بأن الهيئة تقوم بتسهيل جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بشراء الادوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية وجميع الجهات المختصة طبقًا للقواعد والمعايير العالمية المتعلقة بالشراء الموحد.









وطالب شركات الأدوية وشركات التوزيع بضرورة إعلاء مصلحة الدولة والمريض خلال تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد موجهًا الشكر والتقدير لجميع شركات الدواء والتوزيع على دورهم الهام في دعم الدولة وتوفير الأدوية خاصة أدوية بروتوكول كورونا.