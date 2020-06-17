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فن

بصحبة زوجته.. أوس أوس يشارك جمهوره بتحدي تيك توك جديد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شارك الفنان أوس أوس جمهوره فيديو فكاهى جديد بصحبة زوجته  عبر تطبيق "تيك توك" ونشره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".
وكتب اوس اوس على الفيديو معلقًا : " أنا أسف يا زعيم ..فكوا الحظر بقا هنتجنن "

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.

يأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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