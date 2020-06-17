أحمد موسى: أحمد مكي وشقيقه عملا على تدمير القضاء في عهد الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى: إن المعزول محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا به قرارات لا يستطيع أحد الاقتراب منها على الإطلاق من وجهة نظره وذلك كي ينفرد بقراراته.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد":" شوف يا احمد يا مكي عملت إيه في مصر لما كتبت الإعلان الدستوري الباطل".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هل يصح أن يلغي رئيس مهام القضاء"، مضيفا:" منهج الإخوان عن قتل وموت أي مواطن غير إخواني".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الإعلان الدستوري ألغى القضاء وبالتالي تبقى قرارات المعزول مرسي فقط"، مضيفا:" مصر دفنت محمد مرسي لأنها لا تقبل بذلك ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أحمد مكي وشقيقه عملوا على تدمير القضاء في عهد الإخوان".



