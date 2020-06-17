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أحمد موسى: أحمد مكي وشقيقه عملا على تدمير القضاء في عهد الإخوان.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:25 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى: إن المعزول محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا  به قرارات لا يستطيع أحد الاقتراب منها على الإطلاق من وجهة نظره وذلك  كي ينفرد بقراراته.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد":"  شوف يا احمد يا مكي عملت إيه في مصر  لما كتبت الإعلان الدستوري الباطل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  هل يصح أن يلغي رئيس مهام القضاء"، مضيفا:" منهج الإخوان عن قتل وموت أي مواطن غير إخواني".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الإعلان الدستوري ألغى القضاء وبالتالي تبقى قرارات المعزول مرسي فقط"، مضيفا:" مصر دفنت محمد  مرسي لأنها لا تقبل بذلك ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أحمد مكي وشقيقه عملوا على تدمير القضاء  في عهد الإخوان".

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