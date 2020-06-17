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أول ظهور للحاجة فتحية أكبر معمرة في مصر بعد تعافيها من كورونا.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرضت قناة "TEN"، لقاءً مع الحاجة فتحية أكبر معمرة في مصر بعد تعافيها من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وروى أحد أقاربها تفاصيل التعافي، قائلا :"أول لما الحاجة تعبت كنا في أول أسبوع في رمضان وكان التشخيص المبدئي نزلة شعبية ولكن الأمر طال معه وعملنا أشعة مقطعية ووجدنا التهاب رئوي وكورونا ولم تحجز لعدم وجود مكان".

وأضاف أنه:"في النهاية وصلنا لمستشفى السعديين وتم استقبالها وحجزها هناك وحالة أخرى مخالطة لها، وتم عمل اللازم لها بشكل سريع وتم وضعها في عناية متوسطة". 

من جانبها قالت الحاجة فتحية أكبر معمرة متعافية من كورونا، أنه :"الحمد لله شفيت بعد ما قعدت في العزل لفترة وخرجت وبقيت كويسة".
 
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