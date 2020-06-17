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أخبار العالم

السودان: ليس من حق إثيوبيا تعديل اتفاق المبادئ

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، إن الخلافات في الجوانب القانونية بشأن سد النهضة كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة.

وأضاف:"طلبنا إحالة الخلافات إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث للتوصل إلى توافق سياسي" مشيرا إلى أن القضايا الفنية حساسة للغاية ما دفع الخرطوم لإحالة الأمر إلى القيادات السياسية للدول الثلاث.

وأوضح أنه لا يوجد سقف زمني لهذه الإحالة بالنسبة لرؤساء الوزراء لكنه يأمل أن تتمخض في النهاية عن التفاوض والتوصل لاتفاق.

وتابع أن الأجواء في التفاوض كانت إيجابية للوصول لاتفاق قبل 1 يوليو، وعندما تم تأخير الاتفاق، طلب
 السودان العودة إلى القيادات السياسية.

وشرح "عباس" أنه وفقا لاتفاق المبادئ بين الدول الثلاث، لا يحق لإثيوبيا  تعديل بنود اتفاق المبادئ، لكن بحكم كونها مشغل السد يمكنها تعديل القضايا اليومية، ولكن ليس تعديل نصوص الاتفاقية أو إلغائها.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة لفض النزاعات بشأن سد النهضة إذا لم يتوصل رؤساء الدول الثلاث إلى حل.

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