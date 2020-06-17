لف وارجع تانى.. مجدى الهوارى يشارك جمهوره بصورة جديدة

شارك المخرج مجدى الهوارى ، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر مجدى الهوارى، داخل سيارته باطلالة كاجوال .





نالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

رايح فين هنا احسن من هناك

ربنا يحميك ويحفظك

مبروك المسلسل الجديد





يذكر ان اخر اعمال الهوارى مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى عرضت على مسرح كايرو شو.





وتضم كلًا من شيري وعددا من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة.



