بعد رفض زيادتها.. من 5 إلى 20 ألف جنيه مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الشيوخ

انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، أبقى مجلس النواب على مكافأة مجلس الشيوخ كما هي بالقانون، حيث رفض الدكتور علي عبدالعال، مطالب البعض بزيادتها، وذلك حتى تتساوى مع المكافأة المقررة لأعضاء مجلس النواب.





ووافق المجلس نهائيا، أمس الأربعاء، علي مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بقانـون مجلـس الشيـوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب/ عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

