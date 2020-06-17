تواصل العمل بمصنع حلوان للصناعات المتطورة وسط الإجراءات الوقائية..فيديو

قال المهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة إن المصنع يتميز بإنتاج الوصلات الخاصة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كراسي الإستادات .





وأضاف المهندس مجاهد الفرماوي، خلال حواره لـ إكسترا نيوز ، أن المصنع يتميز بتصنيع الأعمدة الديكوريه، بالإضافة إلى الكساء الداخلي لخطوط السكك الحديدية





ومن جانبه قالت فاطمة عثمان، مدير عام الرقابة على الجودة بمصنع حلوان للصناعات إن الرقابة في المصنع تبدأ من قبل شراء الخامات ، بوضع مواصفات الخامة المطلوبة.





كما قال مصطفي الحميلي، مدير عام الإنتاج بـ مصنع حلوان للصناعات المتطورة إنه منذ أزمة كورونا تم تقسيم شيفتات العمل إلى شفتين فقط ، وتقليل عدد العمالة وفقا للإجرءات الإحترازية.