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رياضة

أخبار الأهلي.. النادي على أعتاب ضم صفقة قوية .. أكرم توفيق يرحب بالعودة للفريق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:45 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


كشفت مصادر خاصة، أن الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس الأهلي مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، قد شهدت الحديث عن رغبة القلعة الحمراء في ضم طاهر محمد طاهر.


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي استعان بتجربة نادي بايرن ميونيخ الألماني، من أجل اتخاذ الاجراءات الاحترازية قبل عودة فريق الكرة إلي التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.


استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي ظهر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، كلا من المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل، المشرف على الكرة، وذلك في إطار الروابط الوطيدة بين الناديين الكبيرين، والعلاقة المتميزة بين محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح.


قال أكرم توفيق لاعب نادي الجونة، إنه يخوض كافة التدريبات اليومية، رفقة شقيقه؛ استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.


قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن النادي لم يتلق أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي من أجل شراء طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل".
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