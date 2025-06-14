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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كاميرات مراقبة وعصا الكترونية ومراوح وثلاجات .. كيف استعدت محافظات مصر لاستقبال ماراثون الثانوية العامة؟

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
قسم المحافظات

ساعات قليلة وينطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ،واعلنت المحافظات انتهاء استعداداتها لانطلاق المارثون وسط اجراءات مشددة ..

ففي القليوبية

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه تم تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على امتحانات الثانوية العامة.

وقال عبده إن الاستراحات منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لـ 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير جميع سبل الراحة للعاملين في الامتحانات خلال فترة انعقادها.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات. 

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات المعنية، لتأمين العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

وجنوب سيناء

قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024- 2025، وجميعها تحت إجراءات أمنية مشددة من قبل الجهات المعنية، وجرى وضع سياج أمني حول كل لجنة لمنع تواجد أولياء الأمور في محيطها، إضافة إلى عمل تندات لوقاية الطلاب من الحر خلال التواجد أمام اللجنة، وممرات تسهل عملية دخول وتفتيش الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تجهيز 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.



وأشار إلى أنه جرى تجهيز 8 استراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين، على أعلى مستوى فندقي من التجهيزات والأجهزة والأثاث والخدمات بشكل يليق بضيوف جنوب سيناء.

وفي سوهاج

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في جولة ميدانية، اليوم الجمعة تجهيزات عددًا من لجان الامتحانات، واستراحات الملاحظين، ومركز توزيع الأسئلة في إطار استعدادات محافظة سوهاج لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والمقرر انطلاقه الأحد المقبل.

وتفقد المحافظ تجهيزات عددًا من لجان الامتحانات، واستراحات الملاحظين، ومركز توزيع الأسئلة، بنطاق مركزي سوهاج وأخميم.

كفر الشيخ

رفعت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حالة طوارئ؛ لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025م، غداً السبت الموافق 14 يونيو، ليبدأ ماراثون الثانوية العامة يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

قال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى تجهيز 24 استراحة ثانوية عامة، منهم 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بـ12 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق.

وأشار إلى توفير الأجهزة الكهربائية من تليفزيونات وثلاجات وبوتاجازات ومبردات مياه ومراوح، وجميع الأجهزة والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وتوفير ستائر بنوافذ الاستراحات، وغير ذلك من المستلزمات.

 وفي سياق متصل، اطمأن وكيل الوزارة على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، مشيرًا إلى توفير أسرة منفردة وهناك أسرة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين، فضلاً عن أسرة احتياطية بالاستراحات، وموقع لممارسة الألعاب، إضافة للسجاد بالأرضيات، وتوفير المطهرات.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2025 المحافظات القليوبية سوهاج

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