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رياضة

لاعب جديد على أعتاب الانضمام لـ الأهلي.. تفاصيل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة، أن الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس الأهلي مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، قد شهدت الحديث عن رغبة القلعة الحمراء في ضم طاهر محمد طاهر .

وقالت المصادر، ان الجلسة لم يكن مرتبًا لها تناول الموضوع، ولكنه جاء بطلب مباشر من محمود الخطيب، في ظل العلاقات الجيدة والودية التي تجمع ما بين الناديين.

وأضافت المصادر أن المقاولون يميل بشكل عام في تعاملات اللاعبين، مع الأهلي، وهناك موافقة مبدئية علي منحه اللاعب .

وأوضحت المصادر ان طاهر محمد طاهر بات قريبًا وعلي بعد خطوات من الإنضمام للأهلي.

وأنهي أمير توفيق مدير التعاقدات كل التفاصيل الخاصة مع اللاعب نفسه منذ فترة طويلة.
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