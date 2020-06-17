لاعب جديد على أعتاب الانضمام لـ الأهلي.. تفاصيل

كشفت مصادر خاصة، أن الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس الأهلي مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، قد شهدت الحديث عن رغبة القلعة الحمراء في ضم طاهر محمد طاهر .





وقالت المصادر، ان الجلسة لم يكن مرتبًا لها تناول الموضوع، ولكنه جاء بطلب مباشر من محمود الخطيب، في ظل العلاقات الجيدة والودية التي تجمع ما بين الناديين.





وأضافت المصادر أن المقاولون يميل بشكل عام في تعاملات اللاعبين، مع الأهلي، وهناك موافقة مبدئية علي منحه اللاعب .





وأوضحت المصادر ان طاهر محمد طاهر بات قريبًا وعلي بعد خطوات من الإنضمام للأهلي.



