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فن

بصورة من فيلم عايز حقي.. هاني رمزي ساخرا من 2020: هي السنة دي فاضل عليها كتير

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:47 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم

نشر الفنان هاني رمزي صورة قديمة من فيلم "عايز حقي" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وكتب هاني رمزي ساخرا من عام 2020، "هي السنة دي فاضل عليها كتير". 

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.


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وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة

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