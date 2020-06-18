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أخبار العالم

اتفاق أمريكي بريطاني لحماية تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الولايات المتحدة عن إبرام اتفاقية مع بريطانيا تستهدف حماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة وتضع معايير كيفية استخدام الآخرين لهذه التكنولوجيا في إجراء عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ من مواقع أجنبية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن البلدين كانا قد توصلا إلى إبرام الاتفاقية أمس الاثنين وهي تختص بأساليب حماية التكنولوجيا المرتبطة بمشاركة الولايات المتحدة في عمليات الإطلاق الفضائية من بريطانيا ، أو ما يطلق عليها " اتفاقية ضمانات التكنولوجيا الأمريكية البريطانية "تي إس إيه".

وأوضحت أن الاتفاقية، عند دخولها حيز التنفيذ، تنص على الضمانات التكنولوجية لدعم عمليات الإطلاق الفضائية الأمريكية من بريطانيا مع ضمان المعالجة المناسبة للتكنولوجيا الحساسة بما يتفق مع الشراكة الطويلة بين الدولتين ودوريهما كعضوين مؤسسين في نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تمت بين كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة وبين كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الولايات المتحدة.
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