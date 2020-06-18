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في المدن الغربية.. متحدث الجيش الليبي: هناك تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:31 ص
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، وجود تخريب وتدمير للبنية التحتية للممتلكات العامة والخاصة في المدن الغربية.

ووجه "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، الشكر إلى القبائل الليبية في المنطقة الغريبة الذين ساندوا القيادة العامة للقوات المسلحة ضد الميليشيات لوقف هذه التخريبات. 

وقال المتحدث بأسم الجيش الوطني الليبي، إن أهالي هذه المناطق حققوا الأمن والأمان والكرامة بوجود القوات المسلحة، موضحا أنه من أجل الكرامة دفعوا بآلاف الشهداء.

وأوضح أن المجتمع الدولي يخفي مجموعة من المجرمين الخطرين، والقيادة العامة تحني كافة الخروقات والانتهاكات في القانون الدولي الإنساني والمجتمع الليبي والشريعة الاسلامية، ونحن كعرب لا نخون الأمانة والعهد أبدا ونحافظ كلمتنا واتفقنا منذ البداية.

وعرض بعض الانتهاكات باستخدام سيارات الإسعاف في عمليات إرهابية، وهذه ليست المرة الأولى في بني غازي واستخدمت في عمليات تفجيرية سابقة، وهؤلاء استغلوا الدين لتمرير مشروع تكفيري يستهدف الجيوش والمنطقة العربية.

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