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رياضة

بيراميدز والمصري والإسماعيلي.. الجبلاية تستكمل اجتماعاتها مع الأندية لحسم مصير الدورى

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:50 ص
بيراميدز - الإسماعيلي
بيراميدز - الإسماعيلي
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يسرى غازى
تستكمل اليوم الخميس اللجنة الخماسية اجتماعاتها مع أندية المجموعة الثالثة للقسم الثاني والأندية الـ6 فى الدورى الممتاز من أجل حسم مصير المسابقات المحلية.

ومن المقرر أن تلتقى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بالمجموعة الثالثة فى دورى القسم الثاني ثم يليها عقد اجتماع مع اندية بيراميدز والمصري والإسماعيلي وسموحة والجونة وحرس الحدود من الدوري الممتاز.

ومن المنتظر سفر اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الى أندية القسمين الثالث والرابع لاستكمال الاجتماعات ومناقشة ما يتعلق بالكرة المصرية وتعديلات لائحة النظام الأساسي وعودة النشاط ورابطة المحترفين. 
 
يذكر أن اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، عقدت اجتماعاتها مع أعضاء الجمعية العمومية أمس الأربعاء فى مقر الجبلاية.

وتمت الاجتماعات على مرحلتين، المرحلة كانت مع أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني بحضور 11 ناديا  وهم النجوم والزرقا ومنتخب السويس وبتروجيت والداخلية وسيراميكا كليوباترا والنصر وجمهورية شبين والمريخ وكوكاكولا والترسانة.

وفي المرحلة الثانية، تم الاجتماع مع أندية الزمالك والمقاولون العرب وطنطا وأسوان والإنتاج الحربي ونادي مصر.

وعرضت اللجنة الخماسية مقترحاتها لتعديل بعض بنود لائحة النظام الاساسي، ولاقت تجاوبا مع السادة ممثلي الأندية وتفهمهم.

وقدمت الأندية مقترحاتها فيما يخص اللائحة، ووعدتهم اللجنة بأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار كون الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في قرار تعديل لائحة النظام الأساسي.

ووعدت اللجنة بإرسال مشروع اللائحة النهائي لجميع الأندية قبل عقد الجمعية العمومية.

وفيما يخص استئناف النشاط، ومطالبة الأندية بالمساندة في الفترة المقبلة لعودة النشاط، تجاوبت اللجنة مع ممثلي الأندية، ووعدت بتقديم الدعم الكافي للأندية فيما يخصها، ومواصلة الاتصال والتنسيق مع كل أجهزة الدولة.
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