أصعب فراق.. الموت يفجع الفنان محمد عز

توفي مينا نور، مدير أعمال الفنان محمد عز ، في الساعات القليلة الماضية، وذلك أثناء خضوعه لعملية جراحية أودت بحياته.





وقال محمد عز، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": " انا لله وانا اليه راجعون .. توفي الي رحمة الله صاحبي واخويا ومدير أعمالي مينا نور. أثناء إجراء عمليه جراحية".





وتابع :"اصعب فراق يا حبيبي ربنا يرحمك ويصبرنا .. اصعب لحظات حياتى .. لا إله إلا الله".





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بينما كتب المخرج تامر حمزة: " حقيقي مش قادر استوعب الخبر لغايه دلوقتي .. ده مش مجرد مدير اعمال فنان .. ده كان اخويا الجدع والوسط كله كان بيحبه .. ربنا يرحمك يا مينا وربنا يصبر اهلك ويصبر قلبك يا محمد ياعز".



