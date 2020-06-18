نشرة المرور بالقاهرة.. كثافات فوق المتوسطة بالمحاور والطرق وحملات على السرفيس

تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية كثافات فوق المتوسطة، والتى تعد طبيعية على جميع الأنحاء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.









ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفورى معها.









ومن بين تلك المحاور التى تشهد كثافات متوسطة: صلاح سالم وكوبرى ٦ أكتوبر وكورنيش النيل والأوتوستراد ومناطق وسط القاهرة.









وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة إن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأكد المصدر ضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي للمترددين على وحدات المرور لإنهاء تراخيصهم خشية تفشى فيروس كورونا وحرصا على سلامة المواطنين، مع ترك مسافة متر ونصف المتر بين المواطن والآخر، وهناك تعليمات بمنع أى مواطن دخول الوحدة المرورية دون كمامة.