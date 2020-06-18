رئيس الأولمبياد الخاص الدولي: نمتلك كتيبة مدربة لإدارة أى ألعاب ومسابقات

أثنى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على ما حققته الدورة الإقليمية لإدارة نظم الألعاب والمسابقات من نجاح وإقبال شديد من مختلف برامج المنطقة بمشاركة 68 متدربا من 14 دولة هي الإمارات، مصر، فلسطين، العراق، تونس، سوريا، الأردن، عمان، موريتانيا، المغرب، لبنان، البحرين، الكويت، السودان والتي أقيمت عن بعد على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية الـ ZOOM.





وأضاف الرئيس الإقليمي أنه يستطيع القول بأن مختلف برامج المنطقة أصبحت تمتلك كوادر مدربة فى إدارة نظم الألعاب والمسابقة وهو ما يعرف بنظام GMS وأن هذا النظام شديدة الأهمية فى إدارة الألعاب والمسابقات الخاصة بالأولمبياد الخاص حيث يضمن استخدام هذا النظام إقامة ألعابا ومسابقات شديدة الدقة، وأن كل لاعب ولاعبة مشارك يحصل على حقه كاملا، حيث يراعى هذا البرنامج تطبيق قواعد الألعاب والمسابقات الخاصة بالأولمبياد الخاص من حيث السن والنوع والقدرة الرياضية، ويضمن أن يتسابق اللاعب فى ظل قواعد محمية تضمن حصوله على كل حقوقه.





فيما أشاد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، على النجاح الكبير الذي شهدته الدورة وبلوغ عدد المتدريب 68 مدربا من 14 دولة، ولا بد من إعطاء كل ذى حق حقه بالثناء على التعاون المثمر بين الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص والبرنامج الإماراتى وما يتحقق يؤكد أننا نسير فى الطريق السليم والصحيح وأن الخطط المستقبلية التى اعتمدها مجلس الأمناء برئاسة الوزيرة شما المزروعى بدأ يجني ثماره وننتظر عودة الحياة الى الانشطة الرياضية مع زوال جائحة كورونا لتبدأ تطبيق على أرض الواقع ما تم الحصول عليه من دورات كان الهدف الأساسى منها هو استكمال كل العناصر الخاصة بأنظمة الأولمبياد الخاص من أجل الحفاظ على أرق ما حققه الإمارات من استضافتها للألعاب العالمية 2019 .



