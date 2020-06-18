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محافظات

لمتابعة التجهيزات النهائية.. محافظ المنوفية يتفقد عددًا من لجان الإمتحانات الثانوية العامة

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:06 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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محمد أمين
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة للوقوف على التجهيزات النهائية والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب 


وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس وعدم نقل العدوى بين الطلاب حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

و، رافقه  محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

حيث تفقد المحافظ مدرسة حسين عزت الثانوية المشتركة بمليج بشبين الكوم ومدرسة السيد البدوى الثانوية بنين بمركز ومدينة بركة السبع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتركيب كبائن التعقيم بالمدارس والتأكد من توافر الكمامات الطبية والمطهرات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان لضمان إنتظام سير العملية التعليمية وحفاظًا على مصلحة الطلاب.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات بمدرسة حسين عزت الثانوية المشتركة بمليج 284 طالبا وطالبة ، كما يؤدى 436 طالبا وطالبة الإمتحانات بمدرسة السيد البدوى الثانوية بنين ببركة السبع.

وخلال تفقده اللجان شدد المحافظ على ضرروة إستمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس وكذا النظافة العامة للفصول ، كما شدد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

مؤكدًا على أنه سيقوم بالمرور مرة أخرى للتأكد من تنفيذ التعليمات حفاظًا على سلامة الطلاب. 

 وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف بكل إدارة تعليمية وكذا تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة بكل لجنة للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ.

مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الفة و305 طلاب وطالبة موزعين علي عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية .

جدير بالذكر أن إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 ستبدأ من 21 يونيو الجارى  وحتي 21 يوليو القادم.

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