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توك شو

لاستقبال الوفود الخارجية.. تعرف على ملامح خطة تطوير مشروع بحيرة عين الصيرة.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:08 م
بحيرة عين الصيرة
بحيرة عين الصيرة
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شيرين عادل

قال المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط   ، إن المشروع يجاوز منطقة تاريخية وتراث مصر عريق ومنهم قلعة صلاح الدين، والقبة الخضراء للإمام الشافعى والعديد من المناطق الأثرية .

وكشف  مدير مشروع بحيرة الصيرة ب الفسطاط  خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز عن خطة مشروع بحيرة عين الصيرة هو ربطها ب المتحف بحيث يتم استقبال الوفود الخارجية التى تقوم بزيارة متحف الحضارة المجاور للمشروع  ..

وأشار المهندس مدحت سيد  ، إلى وجود مرحلة أخرى عقب الإنتهاء من مشروع بحيرة عين الصيرة وهو الانتهاء تمامأ من إزالة العشوائيات بالمنطقة .

وأكد مدير مشروع بحيرة الصيرة  ، أن وزارة السياحة والآثار لديها خطة طموحة لجعل هذا المشروع مقصد سياحى عالمى خاصة فى ظل تواجد موقعه بجانب الأماكن الآثرية .

وتابع   المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط  ، ان الحكومة المصرية حرصت على الإهتمام بتنفيذ المشروع على أحدث التقنيات وتحويله لمقصد سياحى عالمى . 

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