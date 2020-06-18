لاستقبال الوفود الخارجية.. تعرف على ملامح خطة تطوير مشروع بحيرة عين الصيرة.. فيديو





قال المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط ، إن المشروع يجاوز منطقة تاريخية وتراث مصر عريق ومنهم قلعة صلاح الدين، والقبة الخضراء للإمام الشافعى والعديد من المناطق الأثرية .





وكشف مدير مشروع بحيرة الصيرة ب الفسطاط خلال تقرير خاص مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز عن خطة مشروع بحيرة عين الصيرة هو ربطها ب المتحف بحيث يتم استقبال الوفود الخارجية التى تقوم بزيارة متحف الحضارة المجاور للمشروع ..





وأشار المهندس مدحت سيد ، إلى وجود مرحلة أخرى عقب الإنتهاء من مشروع بحيرة عين الصيرة وهو الانتهاء تمامأ من إزالة العشوائيات بالمنطقة .





وأكد مدير مشروع بحيرة الصيرة ، أن وزارة السياحة والآثار لديها خطة طموحة لجعل هذا المشروع مقصد سياحى عالمى خاصة فى ظل تواجد موقعه بجانب الأماكن الآثرية .





وتابع المهندس مدحت سيد ، مدير مشروع بحيرة عين الصيرة ب الفسطاط ، ان الحكومة المصرية حرصت على الإهتمام بتنفيذ المشروع على أحدث التقنيات وتحويله لمقصد سياحى عالمى .



