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سينما السيارات البديل لها.. طارق الشناوي يوضح تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:11 م
السينما والمسرح
السينما والمسرح
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هاجر إبراهيم
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن السينما العالمية جميعها تأثرت بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها لم تعد وطنية أو حتى قومية.


وأضاف "الشناوى"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الخسارة بسبب فيروس كورونا كانت خسارة عالمية، موضحا أنه نفس الشيء بالنسبة للسينما والمسرح فى مصر.


وأوضح أن الأوسكار قامت بتأجيل حفلها لشهرين آخرين يوم 25 أبريل القادم، حيث إنها تعتبر المرة الرابعة للتأجيل.


وأشار إلى أن السينما العربية فى الخليج تأثرت بسبب وقف الأفلام المصرية، التى كانت تعرض فى نفس اللحظة خليجيا، مؤكدا أن هناك بدائل لعرض السينما مرة أخرى ورجوعها، منها القيام بسينما السيارات، لافتا إلى أنها مكلفة كثيرا ولكنها تعتبر حلا من الحلول للرجوع مرة أخرى للسينما.


وأفاد بأن هناك أملا في رجوع السينمات مرة أخرى بمصر فى أيام عيد الأضحى بنسبة 25%، لافتا إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية قامت بالفتح التدريجي لدور السينمات.


وأكد أن رجوع السينما مرة أخرى فى مصر سيعود إيجابا على الاقتصاد بها، منوها إلى ضرورة تعاون الدولة لرجوعها مرة أخرى ورفع الضرائب، بحيث تستطيع الصناعة أن تتحرك. 
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