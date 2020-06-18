خلال جولته على المدارس.. محافظ المنوفية يفاجئ الحملة الميكانيكية ببركة السبع

فاجأ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة بركة السبع، مؤكدا أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة.









وأشار المحافظ بحسب بيان، الخميس، إلى أنه لأول مرة سيتم تعيين نائب لرئيس المدينة لشئون الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة، ويسند إليه مهام أخرى.





ويأتي ذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإدارى ومحاسبة المقصرين والدفع بقيادات قادرة على إنجاز المهام ومواجهة الفساد وكذا رفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى من المعدات المتاحة لضمان تأدية المهام على أكمل وجه.





وأكد المحافظ أن الحملة الميكانيكة هى الذراع الأيمن لرئيس المدينة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال زيارته للمدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء ماراثون الثانوية العامة بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.





واستمع المحافظ إلى شرح من مدير الحملة الميكانيكية عن كل المعدات الموجودة بالحملة والمعدات التي يتم إجراء الصيانة اللازمة لها مؤكدا أن المعدة التي لم يجدِ معاها الإصلاح والصيانة يتم تكهينها حفاظا على المال العام.





كما وجه رئيس المدينة بإعادة استخدام أعمدة الإنارة القديمة الموجودة بالحملة والاستفادة منها وإعادة تأهيلها بالتنسيق مع مشروع تحسين الطرق بالمحافظة.



